Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты

24.03.2018 15:39

Сотрудниками Гуманитарной миссия "Пролиска" в рамках проекта UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні "Поддержка и защита громад вблизи линии cоприкосновения" оказали социальное сопровождение в получении для 9-ти летнего Вадима статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.



"Мальчик дважды пострадал от военных действий - его семья жила в Адеевской "разукрашке" - доме, окна которого выходят на Донецкий аэропорт. В 2014-м, во время боев за аэропорт Вадим был ранен осколком, а затем их семье пришлось бежать из своей квартиры к бабушке в соседнее прифронтовое село Орловка, где через год парня сбила боевая машина пехоты", - рассказал руководитель ГШ "Пролиска" Евгений Каплин.



К представителям "Пролиска – Авдеевка" обратилась мама Вадима за помощью в транспортировке мальчика на медицинское обследование. А позднее - за помощью в получении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта.



Летом 2017-го сотрудники гуманитарной миссии на транспортных средствах миссии, транспортировали Вадима в Харьков для прохождения обследования. А в феврале 2018-го решением военно-гражданской администраций г. Авдеевка, в соответствии с Порядком предоставления статуса ребенку, пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, утвержденным постановлением КМУ от 5 апреля 2017 №268, после сбора необходимых документов, мальчику был присвоен данный статус, что позволит Вадиму обеспечить дополнительные гарантии в области социальной защиты.