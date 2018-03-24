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Архив - Донецкая область

Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды

24.03.2018 20:20
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Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды

Донецкая обладминистрация намерена усовершенствовать систему резервного водоснабжения для Мариуполя. Об этом сообщил первый заместитель главы обладминистрации Евгений Вилинский.

"Есть проекты, в ближайшее время они уже будут реализовываться. Речь идет о строительстве резервной системы для переброски воды из водохранилища Павлополь на Старый Крым", – сказал Вилинский.

Сейчас Мариуполь получает воду из Южнодонбасского водопровода, работа которого периодически останавливается из-за обстрелов и повреждения оборудования. В таких ситуациях задействуется резервная схема, когда город с почти 700-тысячным населением получает воду из Старокрымского водохранилища.



Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, водоснабжение
 
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