Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды

24.03.2018 20:20

Донецкая обладминистрация намерена усовершенствовать систему резервного водоснабжения для Мариуполя. Об этом сообщил первый заместитель главы обладминистрации Евгений Вилинский.



"Есть проекты, в ближайшее время они уже будут реализовываться. Речь идет о строительстве резервной системы для переброски воды из водохранилища Павлополь на Старый Крым", – сказал Вилинский.



Сейчас Мариуполь получает воду из Южнодонбасского водопровода, работа которого периодически останавливается из-за обстрелов и повреждения оборудования. В таких ситуациях задействуется резервная схема, когда город с почти 700-тысячным населением получает воду из Старокрымского водохранилища.