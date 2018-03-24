- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Смертоносные "Гвоздика", "Сани", "Фагот" и "Василек" замечены на неподконтрольном Донбассе14:48
- Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район14:19
- Обстрелы Донбасса: полная сводка Минобороны и видео13:56
- На двух донбасских КПВВ произошли задержания13:44
Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России
Посол Германии в Украине Эрнст Райхель уверяет, что размещение миротворческой миссии на Донбассе не означает, что с России снимут санкции.
Согласно коалиционному соглашению при формировании правительства Германии, за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. При этом, считает Райхель, сначала надо договориться о том, какой должна быть эта миссия, как она должна работать. "Потому что на данный момент существуют фундаментально различные понимания, какие задачи должна выполнять такая миссия и в каком формате она должна быть. И, соответственно, касательно возможного участия Бундесвера – надо дождаться результатов этих переговоров, которые сейчас ведутся", – отметил дипломат в интервью "112 Украина".
По его словам, если Россия согласится на размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, санкции с нее снять не должны.
"Это не соответствовало бы позиции федерального правительства Германии на данный момент, потому что мы видим взаимосвязь между выполнением Минских договоренностей и снятием санкций против России, - подчеркнул Райхель. - И именно такую связь между этими двумя процессами видит и международное сообщество. Позиция федерального правительства именно такая, но это не исключает того, что ведутся дискуссии о возможном снятии санкций. В демократическом государстве это нормально. Впрочем, позиция федерального правительства является такой, о которой я только что сказал".
Также он отметил, что изменений, которые бы сделали возможным проведение выборов на Донбассе – нет.
"Должны быть предпосылки, по Минским договоренностям, чтобы обеспечить свободные выборы. По стандартам ОБСЕ. Это означает, что должны быть выполнены многие условия", – уточнил посол Германии в Украине.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Германия, санкции, миротворцы
- В Украине объяснили желание главы МИД Германии снять санкции с России
- Меркель сказала, когда с России "немедленно" снимут санкции
- За Донбасс! ЕС продлил санкции против России
- Украине и РФ грозят санкции за Евровидение
- Донбасский фронт: мы застряли между миром и войной
- Медведчук рассказал, как антироссийские санкции США скажутся на Украине
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Смертоносные "Гвоздика", "Сани", "Фагот" и "Василек" замечены на неподконтрольном Донбассе14:48
- Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район14:19
- Единая форма и шевроны: школьников в ОРЛО делают одинаковыми14:09
- Обстрелы Донбасса: полная сводка Минобороны и видео13:56
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Смертоносные "Гвоздика", "Сани", "Фагот" и "Василек" замечены на неподконтрольном Донбассе14:48
- Боевики расстреляли Енакиево и готовы подорвать Новоазовский район14:19
- Единая форма и шевроны: школьников в ОРЛО делают одинаковыми14:09
- Обстрелы Донбасса: полная сводка Минобороны и видео13:56
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Симптомы порчи и как их определить
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”