Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"

24.03.2018 15:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), представители миссии столкнулись с ограничением свободы передвижения по обе стороны линии разграничения.

Сообщается, что офицер Вооруженных сил Украины в месте размещения отведенного тяжелого вооружения поинтересовался о гражданстве членов патруля Миссии. После того, как наблюдатели отказались предоставлять эту информацию, офицер заявил, что ему необходимо проконсультироваться со своим руководством. СММ проинформировала об этом СЦКК. Благодаря содействию со стороны представителей СЦКК доступ наблюдателям был предоставлен. Патруль Миссии задержали ориентировочно на 20 минут.

А на блокпосте, расположенном на автодороге H15 восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), человек в одежде военного типа позволил патрулю Миссии проехать только после того, как он провел визуальный осмотр прицепа СММ. 16 марта на этом же блокпосте патруль Миссии уже сталкивался с подобным ограничением со стороны боевиков "ДНР".



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх