На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"

24.03.2018 15:55

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), представители миссии столкнулись с ограничением свободы передвижения по обе стороны линии разграничения.



Сообщается, что офицер Вооруженных сил Украины в месте размещения отведенного тяжелого вооружения поинтересовался о гражданстве членов патруля Миссии. После того, как наблюдатели отказались предоставлять эту информацию, офицер заявил, что ему необходимо проконсультироваться со своим руководством. СММ проинформировала об этом СЦКК. Благодаря содействию со стороны представителей СЦКК доступ наблюдателям был предоставлен. Патруль Миссии задержали ориентировочно на 20 минут.



А на блокпосте, расположенном на автодороге H15 восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), человек в одежде военного типа позволил патрулю Миссии проехать только после того, как он провел визуальный осмотр прицепа СММ. 16 марта на этом же блокпосте патруль Миссии уже сталкивался с подобным ограничением со стороны боевиков "ДНР".