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На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)
За прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины.
Все удары пришлись, по данным пресс-центра штаба АТО, на Донецкое направление. Из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли там Авдеевку. По прифронтовому населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин уточнил, что под минометный обстрел попали дачные постройки в районе 448 километра в г. Авдеевка. В ходе обстрела разрушения получил дачный дом в садовом товариществе "Персик".
Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку от Каменки.
В результате обстрелов украинские воины не пострадали, уверяют в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, Авдеевка, перемирие, обстрел, АТО, оккупанты
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