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На Донетчине расстреляли "серую зону"
Руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что 23 марта оккупанты Донбасса ударили из тяжелой артиллерии по домам мирных граждан.
По данным Каплина, в начале первого ночи, вопреки режиму полного прекращения огня, о котором стороны договорились в Минске, из тяжелой артиллерии были обстреляны жилые кварталы поселка Чигари. Он расположен в "серой зоне" - между позициями сторон (административное название - Южное, бывшее- Ленинское), на окраине г.Торецк (до переименования. - Дзержинск) на подконтрольной правительству территории.
"В результате обстрела пострадал дом, в котором проживали мирные жители по пер. Целинный, в доме было повреждено остекление и кровля", - отмечает руководитель ГМ "Пролиска".
Ранее представители "Пролиски" сообщили, что в Чигарях подтоплены десятки домов, а огроды людей превратились в болото. Проверяя эту информацию, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выяснили, что вода вытекает из водопровода, поврежденного во время обстрела в начале осени 2017 года. Позже стало известно, что ситуация обострилась.
Напомним, что под ударом вчера оказалась Авдеевка, где зафиксированы разрушения.
Теги: Донбасс, обстрел, артиллерия, Торецк
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