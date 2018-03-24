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Архив - Донецкая область

На "границе" Донецка устроили облавы

24.03.2018 07:14
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На "границе" Донецка устроили облавы

Вечером 23 марта боевики пророссийской группировки "ДНР" устроили массовые облавы на выезде из Донецка в Макеевку в районе Мотеля и Чайкинского кольца.

Как сообщают местные жители в соцсетях, машины и автобусы стояли несколько часов в пробке из-за того, что оккупанты устроили массовые проверки документов. Вооруженные боевики забирали в "райотдел" всех у кого не было паспортов или других документов удостоверяющих личность.



Теги: Донецк, Донбасс, облава, ДНР, оккупанты
 
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