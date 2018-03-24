- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
Один из самых одиозных "министров" пророссийской группировки "ДНР" (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) сделал шокирующее заявление. Из него следует, что украинский мобильный оператор Vodafone, который в ОРДО "отрубили" 11 января, вряд ли сможет вернуться на оккупированную Донетчину.
В интервью пророссийскими СМИ т.н. "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (известен как "Ташкент") заявил, что украинский мобильный оператор Vodafone должен… зарегистрироваться в "ДНР".
"По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами. Конкретно по "Vodafone": если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии", – сказал "министр".
При этом он отметил, что, если оплата будет произведена, оператор включится и будет работать дальше.
"Если оплаты у Vodafone нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую всё это (имущество украинского мобильного оператора) тому, кто это купит. Будет это "Феникс" (созданный в "ДНР" мобильный оператор, работающий на "отжатых" мощностях "Киевстара" и "Лайф") или кто-то другой - мне все равно", – заявил министр-террорист.
Ранее главари ОРДО заявили, что готовы оказать максимальное содействие в возобновлении работы украинского мобильного оператора "Vodafone".
Напомним, что в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) начались еще и проблемы с Интернетом.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали… После того, как Vodafone пропал на Луганщине 22 февраля, в соцсетях его уже "похоронили" в ОРЛО навсегда. Но, к счастью, ошиблись.
Читайте также:
"Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
Битва за мобильную связь: в "ДНР" строят вышки и ведут переговоры с РФ
Ловля Vodafone: новая "забава" в ОРДО
Жители ОРДО проклинают оккупантов и "Феникс" за отключение Vodafone
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДО, Vodafone-Украина
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- В поисках утраченного: в ОРДО ловят Vodafone и зарабатывают на "Фениксе"
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь
- Битва за Vodafone и против: что происходит в ОРДО
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов
- В ОРДО запустили мобильный "фейк"
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"