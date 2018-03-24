Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили

24.03.2018 07:01

Один из самых одиозных "министров" пророссийской группировки "ДНР" (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) сделал шокирующее заявление. Из него следует, что украинский мобильный оператор Vodafone, который в ОРДО "отрубили" 11 января, вряд ли сможет вернуться на оккупированную Донетчину.



В интервью пророссийскими СМИ т.н. "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (известен как "Ташкент") заявил, что украинский мобильный оператор Vodafone должен… зарегистрироваться в "ДНР".



"По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами. Конкретно по "Vodafone": если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии", – сказал "министр".



При этом он отметил, что, если оплата будет произведена, оператор включится и будет работать дальше.



"Если оплаты у Vodafone нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую всё это (имущество украинского мобильного оператора) тому, кто это купит. Будет это "Феникс" (созданный в "ДНР" мобильный оператор, работающий на "отжатых" мощностях "Киевстара" и "Лайф") или кто-то другой - мне все равно", – заявил министр-террорист.



Ранее главари ОРДО заявили, что готовы оказать максимальное содействие в возобновлении работы украинского мобильного оператора "Vodafone".

Напомним, что в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) начались еще и проблемы с Интернетом.

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").

На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали… После того, как Vodafone пропал на Луганщине 22 февраля, в соцсетях его уже "похоронили" в ОРЛО навсегда. Но, к счастью, ошиблись.

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