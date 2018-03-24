- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 105) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов).
Так, вечером 21 и в ночь на 22 марта, пребывая в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 43 взрыва неопределенного происхождения и 40 очередей из крупнокалиберного пулемета в 10–12 км к западо-юго-западу, а также 5 взрывов неопределенного происхождения и ориентировочно 280 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 3–5 км к юго-востоку, юго-юго-востоку и югу. Днем 22 марта, осуществляя мониторинг в Светлодарске, команда СММ слышала 13 взрывов неопределенного происхождения и примерно 30 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–14 км к юго-востоку и югу.
Вечером 21 и в ночь на 22 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда с запада на восток и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.
Днем 22 марта, осуществляя наблюдения на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 5 часов, команда Миссии слышала 25 взрывов неопределенного происхождения и 19 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 1–3 км в секторе от юго-запада до северо-северо-запада. Находясь в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 8 взрывов, оцененных как огонь из миномета калибром 120 мм в 5–6 км к северо-западу.
Напомним, что в "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А вот оккупанты Донетчины, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера открывали огонь.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
- Сводка обстрелов Луганщины: данные СММ ОБСЕ
- Луганщина: обстрелов стало больше, взрывов - меньше
- Донетчину стали меньше взрывать
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Донецкая фильтровальная станция, Светлодарск и Горловка стали "горячими точками"
- Донецк снова сотрясают взрывы, в центре слышны автоматные очереди
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Симптомы порчи и как их определить