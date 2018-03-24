Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине

24.03.2018 09:12

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 105) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов).



Так, вечером 21 и в ночь на 22 марта, пребывая в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 43 взрыва неопределенного происхождения и 40 очередей из крупнокалиберного пулемета в 10–12 км к западо-юго-западу, а также 5 взрывов неопределенного происхождения и ориентировочно 280 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 3–5 км к юго-востоку, юго-юго-востоку и югу. Днем 22 марта, осуществляя мониторинг в Светлодарске, команда СММ слышала 13 взрывов неопределенного происхождения и примерно 30 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–14 км к юго-востоку и югу.



Вечером 21 и в ночь на 22 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда с запада на восток и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.



Днем 22 марта, осуществляя наблюдения на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 5 часов, команда Миссии слышала 25 взрывов неопределенного происхождения и 19 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 1–3 км в секторе от юго-запада до северо-северо-запада. Находясь в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 8 взрывов, оцененных как огонь из миномета калибром 120 мм в 5–6 км к северо-западу.

Напомним, что в "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А вот оккупанты Донетчины, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера открывали огонь.