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Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты
Командующий Объединенных сил (в зоне конфликта на Донбассе) генерал-лейтенант Сергей Наев провел встречу с новым главой офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Ингрид Макдональд.
Во встрече приняли участие представители международной неправительственной организации "Центр по вопросам гражданских лиц в условиях конфликта" в Украине (Центр CIVIC). Стороны обсудили вопросы создания и внедрения системы сбора и анализа информации по ущербу гражданскому населению в результате боевых действий, говорили о подготовке военнослужащих по тематике предотвращения жертв среди гражданского населения, о содействии формированию государственной политики по защите гражданского населения в условиях конфликта.
Также достигнута договоренность о получении возможности украинской стороной изучения мирового опыта по разработке и внедрению систем и процессов по защите гражданского населения в условиях конфликта в операциях по стандартам НАТО, а также в международных миротворческих миссиях.
Рассказывая о конфликте на востоке Украины, Сергей Наев подчеркнул, что приоритетами Командование Объединенных сил в гуманитарной сфере при проведении военной операции являются: защита гражданского населения, создание условий для устойчивого социального и экономического развития региона, укрепление потенциала гражданско-военного сотрудничества между объединенными силами и органами государственной и местной власти, взаимодействие с международными и негосударственных гуманитарными организациями.
В свою очередь представители УКГВ ООН и Центра CIVIC пообещали военным поддержку в решение гуманитарных проблем в регионе, сообщает сайт Минобороны.
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Теги: Донбасс, военные, операция, гражданские, Объединенные силы, Наев
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