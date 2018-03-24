Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь

24.03.2018 15:21

На линии разграничения в Донбассе открыли три агентских пункта по оказанию услуг пенсионного обеспечения.



"В селе Чермалык Волновахского района Донецкой области, который расположен на линии разграничения с временно оккупированными территориями, заработал новый агентский пункт обслуживания граждан по вопросам пенсионного обеспечения", — говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.



Отмечается, что услугами по пенсионному обеспечению, смогут воспользоваться почти 4,5 тысячи жителей более десяти сел: Чермалык, Орловское, Федоровка, Павлополь, Широкино, Бердянское, Гранитное, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Запорожское, Каменка. Теперь им не придется обращаться в управление ПФУ в Волновахском районе, до которого около 70 км от этих населенных пунктов.



Кроме того еще два агентских пункта заработало в Лисовской и Сергиевской сельских советах Покровского (бывшего Красноармейского) района Донетчины. Воспользоваться услугами специалистов Фонда смогут около 12,5 тысяч человек, из которых 5,8 тысяч — пенсионеры. Это жители более десятка близлежащих сел.



В агентском пункте любое лицо, требующее решения пенсионных вопросов, может получить подробные консультации, в том числе справки о размере пенсии, заработной плате. Также появилась возможность получить перечень документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, предоставить заявление и документы о возобновлении выплаты пенсии и других услуг.