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Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом
Боевики ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) задержали т.н. командира 7-й бригады 1-го корпуса ВС РФ в Донбассе Юрия Свиридова, известного как "Мачете".
Живущий в Москве соратник донбасских боевиков, т.н. начальник мобилизационного и наградного отделов в движение "Новоросссия" Игоря Стрелкова, координатор добровольцев в Доброволец.орг Михаил Полынков (Хрусталик) сообщал на своей странице в соцести, что "Мачете" брали у заправки в Деабальцево. По его данным, "Мачете" и те, кто с ним сдаваться не собираются, чем все кончится сложно сказать".
По словам Полынкова, Свиридов вернулся в Дебальцево (в феврале 2015-го этого город захватили боевики ОРДЛО при непосредственной поддержке кадровых российских военных), чтобы доказать свою непричастность к преступлению и просил проверить его на детекторе лжи. Однако "Мачете" повязали и доставили в оккупированный Луганск.
В начале октября прошло года стало известно, что Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Как выяснилось, на оккупированной территории он выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".
Об этом напоминает журналист, главред в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов , называя Свиридова близким другом бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк (позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса).
Теги: Донбасс, убийство, боевики, оккупанты, ОРДЛО
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