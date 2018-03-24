Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились новая карта обстрелов из зоны АТО: досталось Донецкому направлению

24.03.2018 12:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились новая карта обстрелов из зоны АТО: досталось Донецкому направлению

Сегодня, 24 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера произошли в районе оккупированного Донецка.

По данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Все – на Донецком направлении. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины. 

В "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А в

Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое российско-оккупационные войска срывают практически ежедневно.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх