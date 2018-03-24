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Появились новая карта обстрелов из зоны АТО: досталось Донецкому направлению
24.03.2018 12:48
Сегодня, 24 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера произошли в районе оккупированного Донецка.
По данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Все – на Донецком направлении. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины.
В "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А в
Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое российско-оккупационные войска срывают практически ежедневно.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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