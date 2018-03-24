- Нотариальная помощь переселенцам: разъяснения от Донбасс SOS17:47
- В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса17:32
- В Украине пообещали, что за Крым и Донбасс "вендетты не будет"17:11
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Смертоносные "Гвоздика", "Сани", "Фагот" и "Василек" замечены на неподконтрольном Донбассе14:48
Политолог о Донбассе после деоккупации: Проблемы, которые надо будет решать там - беспрецедентные
В ходе пресс-конференции "Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" политолог Константин Батозский заявил, что Украина должна будет серьезно поддерживать пострадавшие от войны территории Донбасса.
"В будущем Донбасса должна быть совсем другая структура экономики. Имеем ли мы представление, кто вернется на Донбасс, когда Украина вернет себе контроль? Мы должны быть реалистами. Большая часть переселенцев не вернется туда, – отметил Батозский. - Чтобы ни говорил президент о якоре (имеется в виду выражение Порошенко о якоре, который якобы тянет переселенцев назад на Донбасс – прим. ред.), если он хочет показать собственным примером, пусть перенесет свою администрацию в Донецк, тогда мы будем разговаривать, кто должен туда поехать, а кто нет".
По словам политолога, Украина должна быть готова к возвращению деоккупированного Донбасса и материально.
"Реальность в том, что там будет жить население, которое стало жертвами информационной войны, население пенсионного возраста, в большинстве. Население, для которого будет очень сложно создать рабочие места. Те, проблемы, которые надо будет решать там – беспрецедентные, - подчеркнул Батозский. - Возможно, Донбасс должен стать территорией, где некоторое время должен быть применен универсальный базовый доход, потому что решить, кто и на какой объем социальных выплат будет претендовать, будет очень сложно. Давайте исходить из того сценария, что мы вернемся на выжженную землю – там не будет ни каких-то реестров, ни государственных учреждений, ничего".
Эксперт отметил, что власти должны подумать над тем, где взять средства для реинтеграции и восстановления Донбасса.
"Нам нужно будет снова собирать информацию о населении, создавать снова базовые условия жизнедеятельности, работать над медицинской и социальной защитой, - перечисляет он. - Мы должны будем их поддерживать, потому что там не будет ни работы, ничего. На это нужны будут большие деньги… Сейчас экономика Донетчины и подконтрольных территорий имеют очень большие бюджеты, но существующий институт военно-гражданской администрации делает бюджетные вопросы очень непрозрачными… Но в будущем должна быть совсем другая структура экономики".
Теги: Украина, Донбасс, финансы, оккупация, переселенцы, проблемы, деоккупация
- История разбитых судеб жителей Донбасса: "Умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье"
- В Украине нелепо тратят деньги, выделенные для переселенцев
- Правительство Украины решило, что делать с переселенцами и людьми в зоне АТО
- Жилье для переселенцев: можно ли решить проблему?
- Тотальна дискримінація: страждання переселенців
- В Киеве пройдет митинг донбасских патриотов
- Нотариальная помощь переселенцам: разъяснения от Донбасс SOS17:47
- В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса17:32
- В Украине пообещали, что за Крым и Донбасс "вендетты не будет"17:11
- Разруха вокруг и в головах: проблемы Станицы Луганской16:59
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Нотариальная помощь переселенцам: разъяснения от Донбасс SOS17:47
- В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса17:32
- В Украине пообещали, что за Крым и Донбасс "вендетты не будет"17:11
- Разруха вокруг и в головах: проблемы Станицы Луганской16:59
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Переполох в ОРДЛО: охота на кровожадного "Мачете" увенчалась успехом16:14
- На Донбассе наблюдателей ОБСЕ задержали офицер ВСУ и боевик "ДНР"15:55
- Мальчик из Авдеевки сначала попал под обстрел, а потом - под боевую машину пехоты15:39
- Пенсионерам Донбасса облегчили жизнь15:21
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты14:59
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Симптомы порчи и как их определить
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”