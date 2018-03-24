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Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные
24.03.2018 10:55
На неподконтрольной территории Донбасса остаются 5 млрд долларов активов банков и около 100 шахт. Такие данные привел 23 марта президент Украины Петр Порошенко.
По оценке аналитического центра Atlantic Council экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии.
Еще одни шокирующие данные озвучила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, на Донбассе в ходе боевых действий за четыре года погибли 2 тысячи 383 украинских военнослужащих. Общее же число жертв в результате боевых действий превышает отметку в 10 тысяч. Раненых – примерно вдвое больше.
Теги: Украина, Донбасс, потери
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