- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные10:55
- В Донецкой области изъяли массу боеприпасов10:40
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях.
Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований "Л / ДНР".
Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, представившиеся сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Сотрудники СБУ также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.
При проведении ряда санкционированных обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, а также средства связи для общения с российскими кураторами.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, СБУ, агитация, ДНР, ЛНР
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- После Донецка Савченко заявила о планах ехать в Крым
- СБУ задержала очередного информатора боевиков, действовавшего в Бахмутском районе
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор
- Что не доехало до "ДНР"
- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные10:55
- В Донецкой области изъяли массу боеприпасов10:40
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"11:22
- Потери Украины на Донбассе: озвучены шокирующие данные10:55
- В Донецкой области изъяли массу боеприпасов10:40
- Мрачный прогноз: Кровь будет литься в Украине еще долго10:31
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Симптомы порчи и как их определить
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной