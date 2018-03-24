СБУ поймала агитаторов за "Л-ДНР" и "Новороссию"

24.03.2018 11:22

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях.



Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований "Л / ДНР".

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, представившиеся сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Сотрудники СБУ также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

При проведении ряда санкционированных обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, а также средства связи для общения с российскими кураторами.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.