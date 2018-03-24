Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас

24.03.2018 12:01

Все КПВВ у линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, работают в штатном режиме. Но, судя по данным пользователей соцсетей, на некоторых из них есть проблемы.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

11-00 Пешая очередь большая, примерно человек 400. Двигается медленно.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-00 Сейчас на каргиле очередь немного на мост заходит. Получается около 100 машин

10-00 На каргиле в сторону Курахово на 9:00 льгота 48 общая 150 где то на мосту аж

10-30 Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19-20. Движение очень слабое.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-00 Новотроицк 0, в сторону Мариуполя пешая пустою 4 авто

9-00 Еленовка в сторону Мариуполя машин 20, Донецк 20.

10-00 Новотроицкое в сторону Донецка прошли за 40мин

В обратную сторону сразу на проверку

На 0 украинском около 200 пешеходов

11-00 Из телеграмм:

Еленовка в Донецк машин 50-70

Со стороны Донецка на Еленовке почти до поворота

Еленовка в Донецк основная очередь машин 80

Еленовка из Донецка на проверке стоит сразу 3 автобуса



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

10-00 В Донецк : пищевик 30 машин +10 льготных

10-30 Октябрь: ситуация на 8 утра машин до 100, пропускают норм (сама трасса до Октября каток с ямами глубиной в пол колеса) Пищевик: очередь тихий ужас, основная далеко за ежами, льготная до автобусов, пропускают отвратительно плохо

Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди. Вчера в районе одного из КПВВ умер мужчина.