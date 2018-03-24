Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас

24.03.2018 12:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас

Все КПВВ у линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, работают в штатном режиме. Но, судя по данным пользователей соцсетей, на некоторых из них есть проблемы.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
11-00 Пешая очередь большая, примерно человек 400. Двигается медленно.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 Сейчас на каргиле очередь немного на мост заходит. Получается около 100 машин
10-00 На каргиле в сторону Курахово на 9:00 льгота 48 общая 150 где то на мосту аж
10-30 Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19-20. Движение очень слабое.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 Новотроицк 0, в сторону Мариуполя пешая пустою 4 авто
9-00 Еленовка в сторону Мариуполя машин 20, Донецк 20.
10-00 Новотроицкое в сторону Донецка прошли за 40мин
В обратную сторону сразу на проверку
На 0 украинском около 200 пешеходов
11-00 Из телеграмм:
Еленовка в Донецк машин 50-70
Со стороны Донецка на Еленовке почти до поворота
Еленовка в Донецк основная очередь машин 80
Еленовка из Донецка на проверке стоит сразу 3 автобуса

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-00 В Донецк : пищевик 30 машин +10 льготных
10-30 Октябрь: ситуация на 8 утра машин до 100, пропускают норм (сама трасса до Октября каток с ямами глубиной в пол колеса) Пищевик: очередь тихий ужас, основная далеко за ежами, льготная до автобусов, пропускают отвратительно плохо

Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди. Вчера в районе одного из КПВВ умер мужчина.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх