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Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
Все КПВВ у линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, работают в штатном режиме. Но, судя по данным пользователей соцсетей, на некоторых из них есть проблемы.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
11-00 Пешая очередь большая, примерно человек 400. Двигается медленно.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 Сейчас на каргиле очередь немного на мост заходит. Получается около 100 машин
10-00 На каргиле в сторону Курахово на 9:00 льгота 48 общая 150 где то на мосту аж
10-30 Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19-20. Движение очень слабое.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 Новотроицк 0, в сторону Мариуполя пешая пустою 4 авто
9-00 Еленовка в сторону Мариуполя машин 20, Донецк 20.
10-00 Новотроицкое в сторону Донецка прошли за 40мин
В обратную сторону сразу на проверку
На 0 украинском около 200 пешеходов
11-00 Из телеграмм:
Еленовка в Донецк машин 50-70
Со стороны Донецка на Еленовке почти до поворота
Еленовка в Донецк основная очередь машин 80
Еленовка из Донецка на проверке стоит сразу 3 автобуса
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-00 В Донецк : пищевик 30 машин +10 льготных
10-30 Октябрь: ситуация на 8 утра машин до 100, пропускают норм (сама трасса до Октября каток с ямами глубиной в пол колеса) Пищевик: очередь тихий ужас, основная далеко за ежами, льготная до автобусов, пропускают отвратительно плохо
Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди. Вчера в районе одного из КПВВ умер мужчина.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ
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