Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения

24.03.2018 10:12

Представитель Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко сообщила, что вчера у мужчины, который ехал через линию разграничения в сторону временно оккупированной территории, остановилось сердце.



"На временно неподконтрольной территории у гражданина Украины 1953 года остановилось сердце. Мужчина направлялся на автобусе в качестве пассажира по маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Был вызван дежурный фельдшер поста ГСЧС, который констатировал смерть человека. Причиной смерти стала остановка сердца", - отмечает Карпиленко.



Пограничники Донецкого пограничного отряда напоминают - на КПВВ, находящихся на территории Украины, подконтрольной украинскому власти четко выполняют "Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым лица с особыми потребностями (при наличии документов, подтверждающие инвалидность 1 и 2 группы), лица пожилого возраста (70 лет), женщины с явными признаками беременности, родители (опекуны, при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3 лет, другие лица - в случае возникновения потребностей гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозки умерших и т.д., при наличии подтверждающих документов) и транспортные средства, на которых они передвигаются, могут быть допущены к въезду в КПВВ (БП) вне очереди.



"Это далеко не первый такой случай. Официальной статистики этих "небоевых потерь" нет, ведь информация подобных случаях возле постов самопровозглашенных республик до нас зачастую просто не доходит, - отмечают в общественной организации Донбасс SOS. - Число тех, кому была нужна неотложная медицинская помощь при пересечении КПВВ считается десятками, о смерти мы вообще молчим. Но, оказывается, этого недостаточно, чтобы на каждом КПВВ постоянно дежурила скорая и бригада медиков со всем необходимым оборудованием".

Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще. Сегодня у пунктов пропуска были умеренные очереди.