Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные

24.03.2018 09:04

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд наблюдаются умеренные очереди.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 20 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 40 и 35; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 10; у КПВВ "Гнутово" - 60 и 30 соответственно.



Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще.