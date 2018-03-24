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Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные
24.03.2018 09:04
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд наблюдаются умеренные очереди.
По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 20 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 40 и 35; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 10; у КПВВ "Гнутово" - 60 и 30 соответственно.
Напомним, что донбасские КПВВ стали штурмовать чаще.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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