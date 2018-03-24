Главная / Новости / Донецкая область / В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь
Последние новости раздела
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
- В Донецке дети стали заложниками07:19
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь
24.03.2018 08:44
Обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки не зафиксированы. Об этом заявили сегодня, 23 марта, в "оперативном командовании" пророссийской группировки "ДНР".
Соответствующее сообщение со ссылкой на "командование" опубликовало подконтрольное захватчикам агентство ДАН.
В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Все – на Донецком направлении. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины.
Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое российско-оккупационные войска срывают практически ежедневно.
Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, оккупанты
Читайте также:
- Хорошая ночная новость из охваченной войной Донетчины
- В "ДНР" заявили, что у них погибло и ранено более 10 тыс. человек
- Донецк обстрелянный: сводка попаданий
- Новое веяние: власти ДНР признали, что по ним стреляют не ВСУ
- Боевики еще днем предупредили "своих" об обстреле Донецка. А вечером - начали
- Донецк накрыло с вечера и колотило всю ночь (ВИДЕО)
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
- В Донецке дети стали заложниками07:19
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
- Савченко посадили на два месяца07:33
- В Донецке дети стали заложниками07:19
- На "границе" Донецка устроили облавы 07:14
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили07:01
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"