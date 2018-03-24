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Архив - Донецкая область

В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь

24.03.2018 08:44
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В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь

Обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки не зафиксированы. Об этом заявили сегодня, 23 марта, в "оперативном командовании" пророссийской группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение со ссылкой на "командование" опубликовало подконтрольное захватчикам агентство ДАН.



В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Все – на Донецком направлении. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины.

Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое российско-оккупационные войска срывают практически ежедневно.



Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, оккупанты
 
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