В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь

24.03.2018 08:44

Обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки не зафиксированы. Об этом заявили сегодня, 23 марта, в "оперативном командовании" пророссийской группировки "ДНР".



Соответствующее сообщение со ссылкой на "командование" опубликовало подконтрольное захватчикам агентство ДАН.





В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики российско-оккупационных войск совершили три обстрела. Все – на Донецком направлении. Один раз под удар попал мирный населенный пункт, дважды - укрепления наших защитников Украины.



Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое российско-оккупационные войска срывают практически ежедневно.