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В Донецке дети стали заложниками
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке в течение суток дважды пришлось спасать детей, ставших заложниками в своих же квартирах.
С 10.21 до 10.55 вчера, 23 марта, местные "спасатели" оказывали помощь в открывании дверей частного дома (Киевский р-н, ул. Марковникова), где оказался запертым малолетний ребенок. С помощью шанцевого инструмента удалось открыть окно, попасть в дом и открыть входные двери, обеспечив доступ родственников к перепуганному ребенку.
А с 01:11 до 02:02 уже сегодня, 24 марта, всё в том же Киевском районе Донецка по центральной улице Артема по просьбе населения пришлось открывать дверь квартиры на 7-м этаже 10-этажного дома. Там, как и в предыдущем случае, оказался заперт малолетний ребенок. Спасатели шанцевым инструментом открыл входные двери, обеспечив доступ родителю к ребенку.
Теги: Донецк, Донбасс, дети, спасатели, заложники
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