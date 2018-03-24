В Донецке дети стали заложниками

24.03.2018 07:19

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке в течение суток дважды пришлось спасать детей, ставших заложниками в своих же квартирах.



С 10.21 до 10.55 вчера, 23 марта, местные "спасатели" оказывали помощь в открывании дверей частного дома (Киевский р-н, ул. Марковникова), где оказался запертым малолетний ребенок. С помощью шанцевого инструмента удалось открыть окно, попасть в дом и открыть входные двери, обеспечив доступ родственников к перепуганному ребенку.



А с 01:11 до 02:02 уже сегодня, 24 марта, всё в том же Киевском районе Донецка по центральной улице Артема по просьбе населения пришлось открывать дверь квартиры на 7-м этаже 10-этажного дома. Там, как и в предыдущем случае, оказался заперт малолетний ребенок. Спасатели шанцевым инструментом открыл входные двери, обеспечив доступ родителю к ребенку.