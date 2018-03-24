В Донецке уничтожили "Европу"

24.03.2018 22:20

Журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную часть Донетчины), известный блогер Денис Казанский рассказал о печально судьбе гостиницы "Европа", которая была открыта в Донецке незадолго до начала конфликта.



"Была до войны в Донецке четырехзвездочная гостиница "Европа". Открылся отель за несколько лет до конфликта, когда казалось, что Донецк будет только развиваться и богатеть. Но в 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить "республику" и после этого город погрузился во тьму. А отель "Европа" был захвачен "защитниками Донбасса" и закрылся", - сообщает Казанский.



По словам журналиста, долгое время никаких сведений о "Европе" не было. А на днях сторонник "ДНР" Александр Болотин выложил свежее фото гостиницы. Оказывается, ее разграбили, и теперь она стоит пустая и заброшенная.



"Выкрутили даже софиты из козырька, - отмечает Казанский. - До войны они светили, но теперь все это в прошлом. Даже отжимать этот бизнес нет смысла, ведь те донецкие отели, что остались работать, сегодня стоят пустые".



В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки. "Может это и так, я не знаю, - отмечает Казанский. - Но если бы не боевики со своей антинародной республикой, то никто гостиницу бы не тронул. Работала бы сегодня спокойно, как раньше. Упадок и мародерство - следствие захвата власти группировкой ДНР".