- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен 19:18
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!19:05
- В Мариуполе борются с тиранами (ВИДЕО)18:45
В Донецке уничтожили "Европу"
Журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную часть Донетчины), известный блогер Денис Казанский рассказал о печально судьбе гостиницы "Европа", которая была открыта в Донецке незадолго до начала конфликта.
"Была до войны в Донецке четырехзвездочная гостиница "Европа". Открылся отель за несколько лет до конфликта, когда казалось, что Донецк будет только развиваться и богатеть. Но в 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить "республику" и после этого город погрузился во тьму. А отель "Европа" был захвачен "защитниками Донбасса" и закрылся", - сообщает Казанский.
По словам журналиста, долгое время никаких сведений о "Европе" не было. А на днях сторонник "ДНР" Александр Болотин выложил свежее фото гостиницы. Оказывается, ее разграбили, и теперь она стоит пустая и заброшенная.
"Выкрутили даже софиты из козырька, - отмечает Казанский. - До войны они светили, но теперь все это в прошлом. Даже отжимать этот бизнес нет смысла, ведь те донецкие отели, что остались работать, сегодня стоят пустые".
В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки. "Может это и так, я не знаю, - отмечает Казанский. - Но если бы не боевики со своей антинародной республикой, то никто гостиницу бы не тронул. Работала бы сегодня спокойно, как раньше. Упадок и мародерство - следствие захвата власти группировкой ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, гостиницы, ДНР, мародеры, оккупанты
- В Донецке вчистую разграбили гостиницу "Великобритания"
- Прекрасный "русский мир": в ДНР "ополченцы" взрывают мирных, растут мародерство и производство гробов (ВИДЕО)
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Сегодня в Донецке в одном месте собрались тысячи людей
- Взрыв гранаты убил в Донецке мирных граждан
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- На оккупированной Луганщине разделят девочек и мальчиков21:20
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус19:25
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- На оккупированной Луганщине разделят девочек и мальчиков21:20
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- Райкин попал в базу "Миротворца"20:00
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций