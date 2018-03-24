Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке уничтожили "Европу"

24.03.2018 22:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке уничтожили "Европу"

Журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную часть Донетчины), известный блогер Денис Казанский рассказал о печально судьбе гостиницы "Европа", которая была открыта в Донецке незадолго до начала конфликта.

"Была до войны в Донецке четырехзвездочная гостиница "Европа". Открылся отель за несколько лет до конфликта, когда казалось, что Донецк будет только развиваться и богатеть. Но в 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить "республику" и после этого город погрузился во тьму. А отель "Европа" был захвачен "защитниками Донбасса" и закрылся", - сообщает Казанский.

По словам журналиста, долгое время никаких сведений о "Европе" не было. А на днях сторонник "ДНР" Александр Болотин выложил свежее фото гостиницы. Оказывается, ее разграбили, и теперь она стоит пустая и заброшенная.

"Выкрутили даже софиты из козырька, - отмечает Казанский. - До войны они светили, но теперь все это в прошлом. Даже отжимать этот бизнес нет смысла, ведь те донецкие отели, что остались работать, сегодня стоят пустые".

В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки. "Может это и так, я не знаю, - отмечает Казанский. - Но если бы не боевики со своей антинародной республикой, то никто гостиницу бы не тронул. Работала бы сегодня спокойно, как раньше. Упадок и мародерство - следствие захвата власти группировкой ДНР".



Теги: Донецк, Донбасс, гостиницы, ДНР, мародеры, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх