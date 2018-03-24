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В Донецкой области изъяли массу боеприпасов
24.03.2018 10:40
С начала года полицейские подконтрольной части Донецкой области изъяли из незаконного оборота 25 единиц огнестрельного оружия и 11 800 боеприпасов.
Среди изъятого: 232 гранаты и 11,4 тысячи патронов, а также 13 кг взрывчатых веществ, сообщает сайта полиции региона.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, полиция, боеприпасы
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