В Мариуполе борются с тиранами (ВИДЕО)

24.03.2018 18:45

В рамках проекта "Полина" в Мариуполе правоохранителей обучают выявлять виды семейного насилия и противодействовать домашним тиранам.



Большинство жертв домашнего насилия предпочитают молчать, столкнувшись с оскорблениями, угрозами, побоями, сообщается в сюжете ТК "Донбасс". Многие не знали, как найти управу на агрессора и боялись обратиться за помощью.



Полицейские говорят, что часто повлиять на ситуацию не могут. "Женщина отказывается писать заявление в полицию на мужа. И, конечно, законодательство связывает полицейского – когда нет заявления, то он ничего не может сделать в дальнейшем", – отметила уполномоченный главы Национальной полиции по вопросам контроля за соблюдением прав человека Ольга Светличная.



К таким семьям выезжают мобильные бригады. В их составе – психологи, юристы и социальные работники. Помощь оказывают на условиях полной анонимности.



Также в Мариуполе работает социальный центр "Шелтер", где жертвы семейного насилия найдут поддержку и временный приют.



Прощать домашних тиранов не стоит, считает Ольга. Один раз оставишь это безнаказанным – войдет в привычку.



"Мы сами решаем, как нам жить в этом мире! Если мы привыкли ползать, мы будем ползать. Если мы привыкли ходить с поднятой головой, мы будем ходить нормально", – говорит она.

