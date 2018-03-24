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Архив - Донецкая область

В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса

24.03.2018 17:32
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В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца прокомментировал продление мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

"Это стандартная процедура. Мандат Миссии был принят еще в марте 2014 года. Он не изменился. Это просто продлевается на год. Для нас это важно, потому что кто бы ни критиковал миссию, но она - это глаза и уши на Донбассе. Если бы их не было, мы вообще не имели понимания, что происходит на линии разграничения, на территории оккупированного Донбасса. По крайней мере, те отчеты, которые они нам посылают, дают картину происходящего, и мы очень ценим поддержку ОБСЕ. Очень важно, что она была продолжена", - отметил Беца в комментарии QHA.

Спикер МИД Украины также напомнила, что мандат Миссии распространяется и на Крым. Но Россия наблюдателей СММ ОБСЕ туда не пускает.

Ранее стало известно, что Постоянный Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлил мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине до 31 марта 2019 года.



Теги: Донбасс, наблюдатели, МИД, СММ ОБСЕ
 
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