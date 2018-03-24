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В штабе АТО признали, что просчитались с обстрелами
По факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе назначена служебная проверка.
"После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушении порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка", – отметили в пресс-центре.
Ранее в штабе сообщили, что в течение суток 22 марта боевики придерживались режима прекращения огня, обстрелов украинская сторона не фиксировала.
Напомним, что с 5 марта в зоне конфликта введен очередной ввести режим прекращения огня, который постоянно нарушается российско-оккупационными войсками.
Напомним, что в "ДНР" признали, что в них вчера не стреляли. А вот оккупанты Донетчины, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера открывали огонь.
Теги: Донбасс, штаб, АТО, ВСУ, обстрелы
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