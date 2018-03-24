Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"

24.03.2018 21:40

Депутаты горсовета Мирнограда (бывший Димитров, подконтрольная часть Донетчины) обратились к властям Украины с просьбой о поддержке угольной промышленности.



На 44-й внеочередной сессии мирноградского горсовета депутатский корпус обговаривал вопрос акцентирования внимания Верховной Рады Украины на скорейшем принятии законопроекта, которым предусмотрено внесение изменений в госбюджет относительно выделения дополнительного госфинансирования работникам угольной промышленности. А на 45-й очередной сессии секретарь горсовета Александр Пономаренко зачитал текст открытого письма, которое планируется направить на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, а также главам парламентских фракций. Речь идет об увеличении финансирования угольной промышленности в целом.



Как сообщает 06239.com.ua, в обращении депутаты указывают, что на 2018-й год угольной промышленности Украины необходимо дополнительно 2 млрд. 521 млн гривен, чтобы предприятия могли своевременно выплачивать зарплату своим рабочим и в нормальном режиме вели свою деятельность. Депутаты мирноградского горсовета указывают, что от работы сферы угольной промышленности зависит энергетическая безопасность Украины.



В обращении также говорится о том, что ГП "Мирноградуголь" является градообразующем предприятием Мирнограда и от его финансирования напрямую зависит судьба города.