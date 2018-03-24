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Взрывоопасно: появились новые данные с Донбасса
24.03.2018 13:22
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжали фиксировать наличие неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 марта), 21 марта члены патруля Миссии видели 3 неразорвавшихся боеприпаса (вероятно 82-мм минометные мины) у блокпоста вооруженных формирований восточнее н. п. Старомарьевка (подконтрольный правительству, 62 км к югу от Донецка).
22 марта наблюдатели видели, как группа по разминированию международной организации проводила работы по разминированию в поле примерно в 1 км к северу от н. п. Сартана (подконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя).
Теги: Донбасс, мины, взрывоопасные предметы, СММ ОБСЕ
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