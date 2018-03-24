Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!

24.03.2018 19:05

Признания т.н. "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (известен как "Ташкент") о том, что украинский мобильный оператор Vodafone отключен, потому не платит налоги в "казну" псевдореспублики, вызвали бурю возмущения у жителей ОРДО (отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория).

Напомним, что "Ташкент" признал, что подключить Vodafone не дают намерено. Между тем, ранее "власти" неподконтрольной украинскому правительству территории Донетчины дурачили народ, заявляя то о перебитом кабеле, но о проблемах с оборудованием.



Жители ОРДО в соцсетях пишут, что для многих отключение сигнала последнего украинского оператора, работавшего на оккупированной территории, стало причиной потери огромного числа контактов и связей. Кроме того, люди понесли финансовые потери (банковские расчеты были завязаны на их номера Vodafone-МТС). Зафиксированы даже случаи, когда люди умирали, не имея возможности вызвать скорую и экстренные службы.



Пользователи соцсетей возмущены очередными потоками вранья со стороны оккупантов, которые продолжают наживаться на их беде, продавая втридорога пакеты "своего" мобильного оператора "Феникс", работающий на "отжатых" мощностях "Киевстара" и "Лайф".

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").

На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали… После того, как Vodafone пропал на Луганщине 22 февраля, в соцсетях его уже "похоронили" в ОРЛО навсегда. Но, к счастью, ошиблись.

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