- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь18:35
- Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса 18:23
- Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери18:08
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей17:37
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами17:04
- Захарченко и компания испортили донецкое пиво16:29
- Появились важные разъяснения о кредитах для жителей Донбасса и переселенцев16:18
Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
В общественную организацию Донбасс SOS в последнее время стали чаще обращаться с вопросами об устном отказе в назначении адресной помощи. Как правило, чиновники ссылаются на то, что населенного пункта, в котором находятся обратившиеся, нет в соответствующем перечне Кабмина.
Правозащитники напоминают переселенцам, сотрудникам управлений труда и социальной защиты населения, Департаментам и Министерству соцполитики, что еще 7 февраля в Распоряжение Кабмина были внесены изменения. В частности, расширены перечни населенных пунктов, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, а также пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.
"Акт давно вступил в законную силу, был опубликован и успешно "висит" на сайте Верховной Рады и Кабмина. Перечни были не только приведены в соответствие с новыми названиями городов, но и было включено значительное количество населенных пунктов, например Золотое-5, Зайцево, - отмечают в Донбасс SOS. - Если Вы видите ваш населённый пункт в одном из перечней, а вам устно озвучивают отказ - подаете заявление и необходимые документы на назначение помощи, а также информируете сотрудников об изменениях (вдруг не знают)".
Проинформировать можно устно - непосредственно сотрудника либо начальника, либо письменно - приложив заявление в котором необходимо указать следующее:
"Населенный пункт с которого осуществлено мое перемещение _________(указываем населенный пункт) согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 года №1085 “Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения” находится в перечне населенных пунктов.
Соответственно выплата помощи в порядке предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 505 должна быть назначена".
Также представители Донбасс SOS советуют обращаться на Горячую правительственную линию по номеру 15-45 (бесплатно и без кодов со всех мобильных операторов) и оставлять свою жалобу по этому поводу. И напоминают, что выплата помощи осуществляется с момента подачи заявления.
Теги: Украина, Донбасс, помощь, переселенцы, ВПЛ
- Потрясающая новость для переселенцев
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Кабмін надав важливу інформацію щодо переселенців
- Минфин решил лишить помощи свыше 200 тысяч переселенцев
- Плохие новости для переселенцев
- На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь18:35
- Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса 18:23
- Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери18:08
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей17:37
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами17:04
- Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине16:46
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь18:35
- Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса 18:23
- Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери18:08
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей17:37
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами17:04
- Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине16:46
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине