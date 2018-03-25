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Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан
Ситуация на Донбасском фронте начинает накаляться. Вчера был зафиксирован резкий рост обстрелов. В пятницу после долгого затишья "прилетело" в Авдеевку. Сегодня оккупанты обстреляли подконтрольную им Горловку.
Согласно данным соцсетей, мирная жительница Горловки погибла сегодня в результате обстрела. Т.н. "и.о. руководителя горловской городской администрации" Иван Приходько уточнил, что обстрел произошел около 07:00. Под удар попала ул. Орджоникидзе, что в Никитовском районе. "Была ранена женщина, которая вскоре умерла", - сообщил Приходько.
Оккупационные власти традиционно обвиняют во всем украинских силовиков. Между тем, в соцсетях отмечают, что огонь вели сами оккупанты.
Напомним, что очередное перемирие как бы начало действовать с 5 марта. Боевики постоянно его нарушают.
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, оккупанты, ОРДО
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