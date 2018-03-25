Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер

25.03.2018 20:40

В рамках программы "Безопасный город" школы и детсады Краматорска (подконтрольная украинской власти часть Донецкой области) оборудуют видеокамерами.



Как сообщает пресс-служба Краматорского городского совета, эксперты ПРООН провели аудит безопасности общеобразовательных и дошкольных учебных заведений города. Опираясь на их выводы, в школах и детских садах в рамках реализации первого этапа программы было решено установить систему видеонаблюдения в помещениях и на территориях учебных заведений.



Сигнал видеокамер будет направляться непосредственно в городской ситуационный центр, специалисты которого смогут в круглосуточном режиме вовремя реагировать на происходящее.



Как отмечают в пресс-службе, это позволит создать безопасные и комфортные условия пребывания детей в школах и детских садах во время учебно-воспитательного процесса. Кроме того, видеонаблюдение будет способствовать охране дворов заведений от выгула собак, краж строительных материалов и имущества учреждений, а также обезопасит от порчи и хищения футбольные и тренажерные площадки, установленные в последние годы на территориях всех школ.



Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между городской властью и ОО "Фонд развития общества". Благодаря совместным усилиям, первые камеры скоро появятся в школах №№ 4, 5, 11, 17, 25, 35 и детском саду №53 "Забава".