Последние новости раздела
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ11:23
- Отличная новость пришла с Донецкой фильтровальной станции11:18
Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?
25.03.2018 13:34
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области – неподконтрольная правительству часть региона) замечены очередные нарушения отвода вооружения.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в ОРДО наблюдатели зафиксировали 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а также отметили, что там отсутствуют 15 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и 15 буксируемых гаубиц (Д-30).
Отметим, что ситуация на Донбасском фронте начинает накаляться. Вчера был зафиксирован резкий рост обстрелов. В пятницу после долгого затишья "прилетело" в Авдеевку. Сегодня оккупанты обстреляли подконтрольную им Горловку.
Теги: Донбасс, гаубицы, оккупанты, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- "Живой щит": оккупанты Донбасса стреляют из жилых кварталов и по жилым кварталам
- Поле боя - Донбасс: бомба под названием "праймериз"
- Бюджетников сделали заложниками в "ДНР"
- В "ДНР" заявили, что у них погибло и ранено более 10 тыс. человек
- Патриот Украины дал шокирующий ответ на то, можно ли жить в Донецке
- Донбаський фронт: на чому зараз зосередили основні зусилля окупанти
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- На Луганщине стало меньше снарядов12:04
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ11:23
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Скандал с Facebook набирает обороты13:21
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- На Луганщине стало меньше снарядов12:04
- Путин готов сдать Донбасс11:53
- Взрыв и стрельба зафиксированы в местах разведения сил и средств на Донбассе11:48
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине