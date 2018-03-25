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Архив - Донецкая область

Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?

25.03.2018 13:34
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Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?

В ОРДО (отдельные районы Донецкой области – неподконтрольная правительству часть региона) замечены очередные нарушения отвода вооружения.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 марта), в ОРДО наблюдатели зафиксировали 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а также отметили, что там отсутствуют 15 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и 15 буксируемых гаубиц (Д-30).

Отметим, что ситуация на Донбасском фронте начинает накаляться. Вчера был зафиксирован резкий рост обстрелов. В пятницу после долгого затишья "прилетело" в Авдеевку. Сегодня оккупанты обстреляли подконтрольную им Горловку.



Теги: Донбасс, гаубицы, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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