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КПВВ Донбасса: оккупанты сделали пакость
Сегодня ночью Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. Но оккупанты Донбасса это не учли, начав пропускные операции на час позже.
По данным Госпогранслужбы, на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения ГПСУ вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже.
"В настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому, что сегодня выходной день, - отмечают в ГПСУ. - Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели".
Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.
А сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в Донецкой области былизафиксированы маленькие очереди.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, оккупанты
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- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ11:23
- Отличная новость пришла с Донецкой фильтровальной станции11:18
- КПВВ Донбасса: оккупанты сделали пакость11:02
- На донбасских пунктах пропуска массово ловили взяткодателей10:54
- В Дебальцево - прорыв10:40
- Донбасс: на границе взяли нарушителей10:24
- Пожар убил двоих в Волновахе10:09
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