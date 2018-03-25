Лишенные нормальной связи: в ОРДО богатеет "Феникс" и теряют надежду на возврат Vodafone

25.03.2018 07:00

Жители ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория, захваченная пророссийской группировкой "ДНР"), похоже, смирились с тем, что последний украинский мобильный оператор Vodafone Украина уже не вернется. Но не могут смириться с тем, как им открыто врут главари "республики", наживаясь при этом.



Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала недоступна связь"Vodafone Украина" (МТС) - последнего украинского оператора, действующего на оккупированных территориях. Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). Жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…



Некоторое время главари "ДНР" врали о повреждении кабеля и других проблемах. Но на днях т.н. "министр доходов и сборов" псевдореспублики Александр Тимофеев (известен как "Ташкент") заявил, что Vodafone отключен, потому не платит налоги в "казну" "ДНР". Это циничное признание отозвалось возмущением в соцсетях, но не более. Потому что на открытый протест в ОРДО местные жители не готовы. За такое можно и "на подвале" оказаться.



Тем временем "министерство связи ДНР" продолжает пожинать плоды аферы (щедро делясь ими, понятное дело, и с "Ташкентом", и с главарем псевдорепублики Захарченко). По последним данным, общее количество пользователей "Феникса", работающего на мощностях, "отжатых" у "Киевстара" и Lifecell (были изгнаны из ОРДО раньше, чем Vodafone) приблизилось к 1,2 млн абонентов. При этом с начала года (считай, с момента отключения Vodafone) к "Фениксу" вынужденно присоединились 564 166 абонентов.



Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, так описывает жизнь без Vodafone:



"Знакомые ребята решили заплатить за интернет своему провайдеру. Раньше все годы войны они платили в гривне. А теперь всё.

Только в рублях провайдеру и только в кассу наличкой.

Но они то не лохи. Лохи ихние абоненты.

Берут по курсу 1 к 3. Вместо нынешнего 1 к 2.

Так ребята платили через свою приваткарту 67 гривень в месяц на украинский расчетный счет своей Донецкой интернет компании. А теперь заплатили наличными в кассу 210 рублей.

А как ты без интернета?

Никак.

Это одно из главных удовольствий в оккупации.

Так как многие ещё живут без мобильного телефона.

Обещали, что к концу месяца появятся стартовые пакеты "?уеникса" по 120 фубля и они правда появились. Но за ними опять на почтах очереди по сто человек. Люди записываются по номерам и стоят весь световой день.

Тут же на улице можно купить за триста фубля без очереди, но потом всё равно придётся идентифицировать свой номер на паспорт, по принципу "паспорт-номер".

При этом учитываем, что орки связь толком никак не наладят. Частые сбои. Сами ватаны и сепары жалуются, что связью разочарованы.

Мобильный МТС уже не включат. Это понятно. Типа правительство днр выставило украинскому оператору многомиллионный долг. Но только дурак его заплатит сепаратистам".



А вот что пишет о мобильных страданиях оккупированного Донбасса golos.ua:



"Долгое время, до монополии Vodafone, на оккупированных территориях работал еще и Lifecell, но и его прикрыли. Что до оператора "Киевстар", то его вышки были экспроприированы в целях "национализации". Под этим предлогом захватили и сети супермаркетов, заправок и других коммерческих предприятий. Вышки оператора "подмяла" верхушка ОРДЛО, и на территории Донецкой области появился оператор "Феникс", а на территории Луганской – "Лугаком".



Но подобные карточки раскупали жители неохотно. В Украину или Россию с них было очень дорого звонить, да и бессмысленно: Vodafone работал хорошо и надежно (временами).



Но все изменилось с отключением МТС. Пакеты "Феникса" и "Лугакома" расхватывали как горячие пирожки. Для связи с Украиной местные жители приловчились использовать интернет – рассказывают, что с родными и близкими связывались через Skype, Viber и другие мессенджеры. Что характерно: пакетов местных операторов, на волне паники, хватало не всем.



"Было очень непросто купить "Феникс", - вспоминает местная жительница Маргарита. – В магазинах за пакетами стояли огромные очереди, нам доставали "по блату".



Женщина добавила, что не все охотно покупали пакеты местных операторов, потому что нужно регистрировать карточку под свое имя. То есть, местные жители были вынуждены оставлять паспортные данные и ИНН для того, чтобы купить этот пакет. Но выхода не было...



Но "республиканская" верхушка не учла одного: бывшие вышки "Киевстара" просто не смогли потянуть такое количество абонентов. Ходят слухи, что дополнительно экспроприировать хотели вышки Lifecell, но с ними у "республиканцев" не срослось. В итоге, что в "Фениксе", что в "Лугакоме" начались сильные проблемы со связью (напомним, что в ОРЛО всё же включили Vodafone – прим. ред.). Дошло до того, что днем жители чаще общаются с помощью мобильного, хоть и со сбоями, а вечером приходят домой и массово общаются в интернете, из-за чего проблемы начинаются там.



"Все из-за "Феникса", - сообщила жительница "ДНР" Анна. – Вечером невозможно поговорить по Viber в интернете – даже там линия перегружена. А днем не везде есть Wi-Fi, поэтому общаемся по "Фене", по 20-30 раз перезваниваем и не можем дозвониться".



Хуже всего – старикам. Пожилые люди не могут созвониться с детьми, которые уехали в поисках лучшей жизни. Кроме того, существуют огромные сложности с вызовом служб экстренной помощи. О пользовании интернетом и речи быть не может, - старики чаще всего не могут освоить ни компьютеров, ни смартфонов, поэтому либо переходят на местную связь, либо восстанавливают стационарные телефоны, так хоть "скорую" можно вызвать".

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