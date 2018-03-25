Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу

25.03.2018 19:41

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, экс-премьер-министр, экс-председатель СНБО и экс-министр обороны, генерал армии) считает, что украинская сторона должна уже сейчас сформулировать ответы на различные вопросы, возникающие в процессе реинтеграции Донбасса и правительственным постановлением закрепить свою позицию.



Как передает корреспондент QHA, такое мнение Марчук высказал на круглом столе "Международные переходные администрации - опыт, возможности и риски для Украины" в рамках второй Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".



По словам Евгения Марчука, постановление на уровне правительства необходимо, поскольку закон о реинтеграции ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях") не дает ответа на множество конкретных вопросов, которые волнуют, в том числе, гражданское население ОРДЛО. Наличие четких ответов позволит ускорить и улучшить процесс реинтеграции, поскольку люди на оккупированных территориях, в том числе и те, которые пока держат оружие в руках, будут иметь понимание - какая политика государства будет по отношению к ним, и такие шаги государства будут закреплены нормативно.



"Нам надо готовиться к нормализации ситуации на Донбассе, какой бы далекой и нереальной она не казалась, - отметил эксперт. - Власти нужно немного поспешить. Закон вышел, но серьезных регулярных комментариев по реализации его компонентов нет. Необходимо минимум раз в неделю публично представлять точку зрения власти на это (реинтеграцию). Я сторонник того, чтобы это было подробное, обстоятельное постановление правительства - как украинская власть возвращается на Донбасс. Все составляющие — тысячу вопросов, начиная от проблемы реституции, что именно власть гарантирует, какие к кому есть претензии, как все будет организовано, кому что прощает, при каких условиях и тому подобное".



Среди болезненных вопросов, требующих ответа и решения на этапе реинтеграции, Марчук, в частности, назвал обеспечение защиты людей от бесконтрольной преступности в переходный период, поскольку международный опыт свидетельствует - в некоторых странах во время разгула преступности на этапе перехода к миру людей погибло больше, чем во время боевых действий; действия государства в отношении комбатантов, которые держали оружие в руках, но не убивали людей; действия по отношению к созданным боевиками спецслужбами, которые, естественно, не могут продолжить функционировать на этапе переходного периода.



Он также отметил, что Украина должна четко разъяснить свою политику в отношении своих граждан, которые сейчас находятся на временно неподконтрольных территориях, в том числе, чтобы развеять мифы и страшилки, которые производит российская власть, чтобы исключить или усложнить процесс реинтеграции Донбасса. Сейчас российская сторона прибегает к информационным спецоперациям, чтобы настроить население оккупированных территорий против украинской власти, запугать людей. Он напомнил, что на последней пресс-конференции в прошлом году российский президент Владимир Путин сказал о последствиях реализации закона о реинтеграции Донбасса "туда придут националистические батальоны и устроят резню". А буквально через два-три дня по всему интернету распространялась информация, что якобы Украина обстреляла оккупированные территории снарядами с листовками, в которых были изложены практически те же самые тезисы, которые озвучил Путин накануне, но в несколько другой риторике (донецкие боевики демонстрировали снаряды с агитационными листовками, которым якобы ВСУ обстреляли окраину Дебальцево, и которые содержали угрозы от имени Правого сектора и боевикам, и гражданским жителям. Украинская сторона назвала эти листовки "фейком", - ред.).



Марчук также рассказал, что в одной из дискуссий на экспертном уровне с российской стороны было достаточно четко сказано, что дальнейший прогресс в переговорах по нормализации ситуации на Донбассе невозможен, пока Украина в каком-то официальном документе не зафиксирует - какой будет судьба нынешних оккупированных территорий. По его словам, это было сказано неофициально, но это было сказано людьми с российской стороны, которые выражают позицию высшего уровня.



Представитель Украины в ТКГ добавил, что в последнее время наблюдаются определенные положительное сдвиги в переговорном процессе по Донбассу, есть определенный положительный сигнал, что переговорные технологии выходят на другой уровень: если в течение года на уровне Минска происходило блокирование инициатив и предложений, то в последние месяцы переговорный процесс постепенно начинает переходить в русло обсуждения конструктивных вопросов.



В качестве примера такого прогресса Марчук назвал прекращение огня, которое было объявлено 23 декабря 2017 года, а на самом деле стало реальным и сопровождалось очень существенным уменьшением количества обстрелов на фронте. При этом он предполагает, что это может быть связано всего лишь с выборами российского президента, а также указывает на значительное количество "антизнаков" прогресса - подтягивание крупных военных структур к нашим границам, создание 8-й армии Россией вблизи границ с Украиной.



В любом случае, отмечает Марчук, Украине нужно быть готовой к тому моменту, когда наступит возможность для нормализации ситуации на Донбассе, и наработку всех необходимых документов для этого процесса, с учетом мирового опыта, надо делать уже сегодня.