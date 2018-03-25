Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса

25.03.2018 18:23

Мариуполь вошел в пятерку свободного рейтинга крупных городов Украины по индексу удовлетворенности населения качеством 22 сфер и услуг. Таковы результаты ежегодного рейтинга украинских городов и муниципального опроса Международного Республиканского Института (IRI).



В пресс-службе мариупольского горсовета отмечают, что приморский город по многим пунктам имеет высокие показатели. Опережают его лишь Винница, Луцк, Харьков и Тернополь.



"Мариуполь выбрал курс динамического развития. Наша цель – создать современный, прогрессивный и перспективный город, в котором комфортно жить, учиться, развиваться, работать, отдыхать. И это видят мариупольские семьи не на словах, а на конкретных действиях, - отметил мариупольский городской голова Вадим Бойченко. - Мариуполь запустил маховик положительных перемен и у него есть все шансы стать витриной восстановленного Донбасса. Поддержка мариупольцев на этом пути очень важна. Нам есть еще, над чем работать и совершенствоваться".