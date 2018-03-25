Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины

25.03.2018 20:20

Опубликован новый график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" у линии соприкосновения на Донетчине - с 26 по 30 марта.



График появился на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в соцсети Фейсбук. Приводим его вашему вниманию.



Напомним, что мобильные банковские подразделения "Ощадбанка" с ноября 2015 года работаю на Донбассе, обслуживая жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Они предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.