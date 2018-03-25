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На донбасских пунктах пропуска массово ловили взяткодателей
25.03.2018 10:54
В КПВВ "Майорск" и "Марьинка" пограничники вчера задокументировали четыре случая предложение взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, в отношении правонарушителей в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, что вчера линию разграничения через донбасские КПВВ пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.
А сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в Донецкой области были зафиксированы маленькие очереди.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, взятки
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