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На Донетчине поймали вора, который стал боевиком
Сотрудники уголовного розыска Лимана (бывший Красный Лиман, подконтрольная часть Донецкой оласти) установили, что в 2014 году местный житель способствовал оккупации города.
Правоохранители собрали доказательства причастности к незаконным вооруженным формированиям 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи.
Как выяснилось, в апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личное обогащение. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим.
Задачей экс-вора было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто. Однако, по словам теперь уже бывшего боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.
Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НВФ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (с создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Чтобы вместо тюрьмы получить шанс на нормальную жизнь, при условии, что они не совершали тяжких преступлений, граждане должны добровольно выйти из состава незаконных вооруженных формирований и сообщить об этом правоохранителям. Обращайтесь по телефону 0-800-505-102 или воспользуйтесь сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм".
С начала года полиция Донетчины разоблачила более 50 боевиков.
Теги: Донбасс, полиция, боевик, блокпост
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