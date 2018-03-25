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Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта
25.03.2018 12:29
Сегодня, 25 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе. Картина печальная.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили практически всю линию разграничения. Обстановка на Донбасском фронте резко накалилась.
Напомним, что за прошедшие сутки, 24 марта, российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы, фронт
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