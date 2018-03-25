Отличная новость пришла с Донецкой фильтровальной станции

25.03.2018 11:18

Сегодня в 10.45 Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Об этом сообщает на своем сайте КП "Компания "Вода Донбасса".



Напомним, что сегодня утром ДФС была остановлена по техническим причинам - в связи с выходом из строя электрооборудования насосных агрегатов. Для выполнения ремонтных работ выезжала бригада электриков.



Отметим, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.