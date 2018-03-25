Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс

25.03.2018 17:55

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал опасения политолога и директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко касательно ввода миротворцев на Донбасс. Последний опасается, что Россия может устроить провокации, которые лишь усилят конфликт.



"Профессиональный эксперт Виктор Небоженко отмечает наличие угрозы совершения Россией провокации, в случае введення на Донбасс миротворцев ООН. Да, действительно, такая угроза существует, - признаёт Тука. - Сотрудники ООН в области безопасности это прекрасно понимают".



По словам Тукаи, существует даже две угрозы: первая - провокации российских прокси-сил; вторая - сопротивление местного населения.



"В первом варианте Россия может использовать разного рода "их_там_нет" с целью осложнения работы миссии и усиление со стороны ООН именно военной компоненты. Усиление милитарной составляющей, в свою очередь, усложнит выполнение гуманитарных задач, что, безусловно, приведет к недовольство со стороны населения, - поясняет замминистра. - Что касается второй составляющей (восприятие миротворцев местным гражданским населением), то в ООН существуют определенные механизмы, направленные на улучшение отношений между миротворцами и общинами: информационные каналы; оказания медицинской, продовольственной, экономической помощи".



Тука подчеркивает: сейчас Кремль расценивает введение миротворческой миссии ООН как "оккупации Донбасса", и противостоять этой манипулятивной лжи очень сложно.



"Но, не стоит забывать, что применение миротворцев возможно лишь с согласия России, - отмечает замминистра. – В случае принятия такого решения Совбезом ООН, официальному Кремлю придется изменить риторику. Хотя, в РФ остается еще множество возможностей применения и информационных неофициальных "их_там_нет", которые будут играть очень существенную роль в формировании информационного пространства Донбасса. Думаю, более подробно мы будем исследовать возможные сценарии несколько позже".



При этом Тука подчеркивает, что после недавней встречи с международным экспертом по миротворческим миссиям ООН генерал Яакко Оксаненом он убедился, что специалисты ООН понимают возможные риски.