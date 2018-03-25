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Переселенцев "засудили"
По внутренне перемещенным лицам (а их в Украине официально около 1,5 миллиона) нанесли новый удар. И сделал это Киевский апелляционный административный суд (КААС).
Своим решением от 27 февраля КААС отменил постановление Окружного административного суда г.Киева о признании противоправным Постановления №365 Кабинета министров. Таким образом, в целях "порядка назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания", возвращаются позорные надомные проверки ВПЛ.
"В решении суда есть посыл на нормативно-правовой акт, который регулирует необходимость проведения экспертизы, – отметила в эфире "Громадського радіо" юрист "Донбасс SOS" Мария Красненко -. Он четко говорит о том, что антидискриминационной экспертизе подвергаются все нормативно-правовые акты, которые издаются президентом Украины, Кабмином и органами центральной исполнительной власти. Вместе с тем, во втором абзаце судебного решения говорится о том, что антидискриминационная оценка данного нормативно-правового акта производиться не должна была. Даже по тексту решения суда мы понимаем: либо судьи не досмотрели, либо они настолько правильно и продуманно подошли к тому, как прописать решение в пользу Кабмина".
По словам Красненко, коллегия судей обращает внимание, что спорное Постановление №365 "не является тем нормативно-правовым актом, который подлежит обязательной антидискриминационной экспертизе в силу Закона "О методах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине"".
При этом КААС сослался на то, что разработчиком проекта Постановления №365 Кабинета министров Украины выступило Министерство социальной политики. "Для юристов сразу же слышно первое – должны обязательно проводить [антидискриминационную экспертизу], это орган центральной власти, это его акт, но не провели – и это хорошо. Вот и абсурдность всего решения апелляционной инстанции, – сказала правозащитница. - Мне немного стыдно, что трое судей апелляционной инстанции допустили такие "ляпы", недочеты".
Красненко подчеркнула: в иске, который правозащитнки подавали в первую инстанцию, равно как в обосновании их позиции в апелляционной инстанции, обращается внимание на то, что нет таких причин для отказа в получении пенсии либо других соцвыплат, как "другие обстоятельства", о которых говорит Кабмин (например, "перемещение" и "фактическое место проживания").
В апелляционном решении суд, а до этого и сам Кабмин ссылались на то, что требование проверок переселенцев предусмотрено Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" от 2014 года.
"Решение суда ссылается на то, что законом предусмотрена необходимость принятия Кабмином такого порядка. Но – закон об этом не говорит. Закон говорит четко, что все выплаты осуществляются согласно законодательству Украины по фактическому месту проживания", – подчеркнула правозащитница.
Она также заявила, что Постановление №365 Кабмина – это превышение полномочий правительства. "Никаких других [положений закона], что нужно разработать Кабмину порядок выплат, проверок для обеспечения чего-то там – нет. Это также недочет [в решении апелляционного суда]. Кабмин ссылается на то, чего нет. Он расширяет свои полномочия и определяет то, что Верховной Радойпрописано не было, - подчеркивает Красненко. - Закон говорит четко, что государство Украина должно обеспечить социальные и пенсионные выплаты на общем уровне, предусмотренном законодательством Украины по фактическому месту проживания".
Правозащитники намерены доказывать незаконность проверок переселенцев в Верховном суде Украины.
Теги: Донбасс, суд, переселенцы, ВПЛ, правозащитники
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