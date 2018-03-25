- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели15:12
- СММ ОБСЕ отогнали от "Вольво-Центра" в Донецке14:56
- Переселенцев "засудили"14:41
- Захарченко хочет наживаться на детях14:11
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
Переселенцы из Донецка выиграли суд в Мариуполе
Переселенцы из Донецка выиграли суд с Управлением труда и социальной защитой населения (УТСЗН) в Мариуполе. Ранее соцслужба отказалась выплачивать пособие на рождение ребенка, потому что семья вовремя не предоставила документы.
В сюжете ТК "TV-7 Мариуполь" сообщается, что в семье переселенцев Пасикун трое детей. Они переехали из Донецка в 2016 году. Младшему Ване 3,5 года. Все это время родители пытались добиться помощи от государства, которую выплачивают после рождения малыша. "Сталкиваешься с таким отношением, как будто ты… это же его деньги. Это деньги детей, которые родились в Украине, а такое впечатление, как будто ты просишь у кого-то из кармана", – поделился выигравший суд Вадим.
Мама деток, Екатерина Пасикун, рассказывает, что сразу переехать из временно неподконтрольного украинской власти Донецка семья не смогла – у мальчика врожденный порок сердца. И ему срочно требовалось лечение в России. "Когда было 2 месяца, забрали его в Москву на операцию с сердцем. Первый раз забрали, а потом через 3 месяца опять забрали – вторая операция была. Справки я уже предоставила в суде", – объяснила Екатерина.
В УТСЗН поясняли: они не против выплатить семье деньги, но их руки связаны законом. "Ребенок родился в 2014 году, а обратились они к нам в 2016 году. Т.е. прошло даже более 2-х лет. Только суд определяет восстанавливать эти выплаты или нет. Надеюсь, что он как можно быстрее завершится. Я знаю, что он несколько раз переносился. Ближайшее заседание, по-моему, 30 ноября", – сообщил заместитель начальника УТСЗН Центрального района Сергей Голубков.
Никто не верил, что переселенцы смогут доказать свою правоту. По словам Вадима, им говорили "что вы, бросьте, куда вы, зачем, это бесполезно". "Я знаю, мониторю всю практику по Украине – Запорожье, Днепр, нет ни одного. Отказы, отказы, отказы по тем или иным причинам", – отметил Вадим.
Соцслужба защищалась до последнего. И даже предоставила доказательства в суд, которые могли кардинально повлиять на ход дела. Но семье удалось их опровергнуть.
"Они предоставили документальное подтверждение, что мы получали сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, когда шла война. Как доставляли ему деньги? Курьером? Почтовым голубем? Как он получал? Банковская система не работала. Ни один банк не подтверждает. Ни одно учреждение не подтверждает. Тут бы, казалось бы, взять бы, да и прокуратуре заинтересоваться этим", – рассказал переселенец.
Теперь, согласно решению суда, УТСЗН обязано выплатить всю сумму полностью – 40 тыс. грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, переселенцы
- В Мариуполе посадили изворотливого мошенника
- Одного из бизнесменов-педофилов выпустили из-под стражи
- В мариупольском суде по делу об убийстве сотрудника СБУ произошли стычки (ВИДЕО)
- Житель Мариуполя вырастил "волшебный" урожай
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- Милиционер поломал подозреваемому ребра, нос и челюсть
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели15:12
- СММ ОБСЕ отогнали от "Вольво-Центра" в Донецке14:56
- Переселенцев "засудили"14:41
- Захарченко хочет наживаться на детях14:11
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- На Донетчине поймали вора, который стал боевиком12:49
- Обстановка накалилась: появились новая карта с Донбасского фронта12:29
- Боевики Донбасса идут на эскалацию: увеличили обстрелы, убивают мирных граждан12:22
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели15:12
- СММ ОБСЕ отогнали от "Вольво-Центра" в Донецке14:56
- Переселенцев "засудили"14:41
- Высылка российских дипломатов: в Украине дали пояснения14:21
- Захарченко хочет наживаться на детях14:11
- Кемеровский кошмар: пожар в торговом центре убил много людей14:01
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России13:48
- Донетчина: боевики готовят гаубицы к бою?13:34
- Скандал с Facebook набирает обороты13:21
- Сводка с Донбасского фронта: полные сведения об обстрелах и потерях за 24 марта12:58
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине