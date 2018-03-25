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Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса
Уроженка Донецка, один из наиболее продаваемых украиноязычных авторов, победительница многих литературных конкурсов (в том числе, трёх Всеукраинских - "Коронация Слова") Ирэн Роздобудько уверяет, что именно в зоне боевых действий и в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе жизнь, эмоции и настоящий патриотизм ощущаются особенно остро.
В конце 2017 года она вместе с мужем в составе волонтерского поезда "Трухановская Сечь" объездила около 15 прифронтовых городов Донбасса вместе с украинскими активистами и детьми.
"Я боялась что-то увидеть то, что думают в Киеве те, кто туда не ездил. Я вернулась оттуда с сумасшедше оптимистичным настроением. Я увидела там огромную волну патриотизма", – рассказала Ирэн Витальевна в эфире телеканала "Zik".
55-летняя писательница, которая еще в юности переехала из Донецка в Киев, считает, что в столице многие не понимают настроения населения Донбасса.
"Как в Сватово выгнали банду Мозгового – об этом надо говорить. Они собрались, ребята, мужчины, понабирали на учебках автоматы, которые давно уже не рабочие. Вышли около 50 человек, и, когда банда Мозгового зашла в город, сказали: "Вы нам не нужны". Они их не пустили. Это боец "Айдара" нам рассказывал, – рассказывает Роздобудько. - Это случай Сватово, а таких случаев очень много в локальных маленьких городках, которые просто не пустили и не сдались. В той поездке я поняла – гопота пустила на Донбасс этот "русский мир", другого слова у меня нет… Там очень много я увидела патриотов, очень хороших людей. Я внезапно ощутила, что новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса. Я этим гордилась в этой поездке, хотя не все так радужно, но эту волну патриотизма я ощутила собственной кожей".
По словам Роздобудько, когда она вновь вернулась в Киев, переполненный политическими дрязгами и коррупцией, она еще острее ощутила, что настоящая жизнь сейчас идет на Донбассе. Освобожденном, освобождаемом и возрождаемом.
"Настоящая жизнь в том, что люди там видят настоящую смерть, настоящую дружбу, настоящую любовь. И я понимаю тех ребят, которые возвращаются туда. Они не могут тут - тут все серое, а там есть смысл, – делится писательница. - Я страшно переживаю за погибших ребят, но я написала одной женщине, у которой погиб там племянник, что, возможно, он прожил лучший год своей жизни, самый настоящий. И отдал свою жизнь за то, за что стоит отдать".
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Теги: Донбасс, война, Ирэн Роздобудько, патриотизм, писательница
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