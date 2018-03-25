Появились важные разъяснения о кредитах для жителей Донбасса и переселенцев

25.03.2018 16:18

Представители общественной организации Донбасс SOS сообщили, что на их горячую линию после принятия Закона "О реинтеграции" участились обращения относительно кредитов. Эксперты дали разъяснения.



Вопрос, который задают люди, типичный: "В 2013 взял кредит на 5 тысяч, сейчас требуют вернуть 25. Могут ли?"



Как пояснили в Донбасс SOS, согласно положений статьи 2 Закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” (zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1669-18), с 14 апреля 2014 года и на весь период проведения антитеррористической операции, действует мораторий на начисления штрафа и пени на основной сумму кредитной задолженности для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.



"Но эта норма не освобождает от уплаты тела кредита, а также процентов за пользования деньгами. Соответственно, для того, чтобы понимать правильные ли суммы насчитал банк (без пени и штрафа), нужно обращаться непосредственно к нему, - отмечают общественники. - Выписку по кредиту можно взять через электронный сервис Вашего банка, либо, если нет доступа к Интернету/Вы не являетесь пользователем сервиса - в банке. Получить можно обратившись непосредственно в отделение, либо отправив заказным письмом заявление по юридическому адресу банка, указав необходимость предоставления выписки по кредиту".