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Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль
25.03.2018 22:00
В прифронтовой Авдеевке, которая на днях вновь пострадала от обстрелов, впервые состоятся показы нового украинского кино.
"В городе нет ни одного кинотеатра, до войны его жители ездили в кинотеатры Донецка, а сейчас они вообще лишены возможности просмотра фильмов на большом экране. Мы решили это изменить", - пишет инициатор и куратор "Фестиваля современного украинского кино в Авдеевке" Елена Чередниченко.
Как сообщает avdeevka.city, поддержку в организации фестиваля, который состоится с 1 по 4 апреля, оказали Госкино Украины, военно-гражданская администрации Авдеевки и другие неравнодушные граждане и организации.
Теги: Донбасс, кино, Авдеевка, культура
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- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
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