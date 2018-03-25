Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль

25.03.2018 22:00

В прифронтовой Авдеевке, которая на днях вновь пострадала от обстрелов, впервые состоятся показы нового украинского кино.



"В городе нет ни одного кинотеатра, до войны его жители ездили в кинотеатры Донецка, а сейчас они вообще лишены возможности просмотра фильмов на большом экране. Мы решили это изменить", - пишет инициатор и куратор "Фестиваля современного украинского кино в Авдеевке" Елена Чередниченко.



Как сообщает avdeevka.city, поддержку в организации фестиваля, который состоится с 1 по 4 апреля, оказали Госкино Украины, военно-гражданская администрации Авдеевки и другие неравнодушные граждане и организации.