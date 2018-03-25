С чем связан рост обстрелов на Донбассе?

25.03.2018 08:00

Резкое увеличение обстрелов у линии разграничения на Донбассе, возможно, является не столько эскалацией конфликта, сколько изменением системы учета нарушений режима прекращения огня.



Напомним, что, согласно данным пресс-центра штаба АТО, 24 марта российско-оккупационные войска совершили на Донбассе 13 обстрелов позиций украинских воинов.



Это – максимальное количество обстрелов в марте. Больше было только 2 марта (8). После объявления очередного перемирия (начало действовать с 5 марта), несмотря на его постоянное нарушение со стороны оккупантов, количество обстрелов не превышало 5 в сутки. И вдруг – такой скачок. Причем самым "тяжелым" орудием, из которого вчера стрелял противник, названы гранатометы.



Вполне возможно, столь резкое увеличение зафиксированных обстрелов связано со служебной проверкой, которую устроил штаб операции. Напомним, что 22 марта, которое ранее в сводках фигурировало как сутки без обстрелов, оказалось всё же "обстрелянным". По сообщению пресс-центра штаба, после уточнения оперативной информации стало известно, что обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов, штабом операции и назначил ту самую служебную проверку.



И теперь в доклады вносят, похоже, любую "стрелкотню", на которую ранее особо не реагировали.