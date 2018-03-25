Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей

25.03.2018 08:32

Контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, 24 марта пересекли 38 600 человек и более 5000 транспортных средств.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, статистика вчерашнего пересечения линии разграничения по всем КПВВ выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 9770 человек и 1675 транспортных средств;



"Майорск" - 8970 человек и 1017 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 7536 человек и 1376 транспортных средств;



"Гнутово" - 3896 человек и 939 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8479 человек.